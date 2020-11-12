Oyuncu sevgililer Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, geçtiğimiz günlerde aşklarını sosyal medya hesaplarından ilan etmişlerdi. İki sevgili, önceki akşam Tarabya Kıyı Balık'ta görüntülendi. Mekana ilk olarak Cavadzade, annesi ve üvey babası geldi. Bir süre sonra da Gökhan Alkan restorana girdi.