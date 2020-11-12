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    • Saklambaç
    • 12.11.2020 Gazete
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    ile aile yemeği yedi

    Çiçeği burnunda çift ile hızlı çıktı. Güzel oyuncu, önceki gün yeni sevgilisini ailesiyle buluşturdu. Aşklarını üç gün önce duyuran ikiliye, “Jetgiller” yorumu yapıldı.

    Doğan Savaş
    Jetgiller

    Oyuncu sevgililer Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, geçtiğimiz günlerde aşklarını sosyal medya hesaplarından ilan etmişlerdi. İki sevgili, önceki akşam Tarabya Kıyı Balık'ta görüntülendi. Mekana ilk olarak Cavadzade, annesi ve üvey babası geldi. Bir süre sonra da Gökhan Alkan restorana girdi.

    'AİLE YEMEĞİ YEDİK'
    Oyuncu, sevgilisinin anne ve babasıyla yaklaşık iki saat keyifli bir sohbet geçirdi.

    Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili, çok mutlu olduklarını söyledi.

    Alkan "Fazla söze gerek yok. Çok mutluyuz. Aile yemeği yedik. Baş başa olduğumuz zaman uzun uzun konuşalım'' diye cevap verdi.

    İkilinin, vakit kaybetmeden ailece buluşmaları ise "İlişkileri jet hızıyla evliliğe gidiyor" dedirtti.

    AYRI KALAMADI YER DEĞİŞTİRDİ
    Aile yemeğinde ilk başta Gökhan Alkan'la karşı karşıya oturan Nesrin Cavadzade, daha sonra aşkının yanına geçti.
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    Haberler Saklambaç Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan aile yemeği yedi