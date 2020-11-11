Aşkını maymun etti! Nesrin Cavadzade'ye sosyal medya tepkisi

Oyuncu Gökhan Alkan ile aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade'nin, "Çirkin erkek seviyorum, yakışıklılar beni ürkütüyor. Anneannem, 'Erkek dediğin maymundan hallice olur' derdi" sözü yeniden gün yüzüne çıktı. Cavadzade'nin bu sözleri sosyal medyada espri konusu oldu.

İşte o paylaşımlar:

Madem güzellik ürkütücü sen neden bu kadar estetik yaptırdın.

Şimdi sevgilisi için maymundan hallice mi demek istiyor acaba?

Nesrin maymun isterken karşısına Gökhan çıktı. Bizde hiç şans yok. Gel de hayata küsme.