ATV'NİN başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan oyuncu Sinem Kobal, iki hafta önce kızı Lalin'i dünyaya getirdi. Yeni doğum yapan Kobal, dün 5.8 milyon takipçili Instagram hesabında paylaştığı karelerle sosyal medyayı renklendirdi.
Kobal, hamileliği boyunca eşinin annesi Yıldız Hanım'ın gönderdiği organik sebze ve meyvelerle beslenmişti.
Hamilelik kilolarından kısa bir sürede kurtulmayı başaran güzel oyuncu, fit görüntüsüyle dikkat çekti. Sinem Kobal'ın sevenleri, kiloları nasıl verdiğini merak etti.
Çiçeği burnunda anne Kobal, sevimli köpekleri Çiko ile verdiği pozlarına "Lalin uyurken" notunu ekledi.
Kobal'a, takipçilerinden şu yorumlar geldi: "Hiç doğum yapmamış gibisiniz", "Annelik sizi daha da güzelleştirdi Sinem Hanım", "Süper anne", "Nasıl yeni doğum yapıp bu fizikte olabiliyorsun? Gerçekten bravo", "Gözlerime inanamıyorum. Doğum kiloları nerede!", "Siz ve Lalin çiçeklerden daha güzelsiniz…