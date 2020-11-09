Çiçeği burnunda anne Kobal, sevimli köpekleri Çiko ile verdiği pozlarına "Lalin uyurken" notunu ekledi.

Kobal'a, takipçilerinden şu yorumlar geldi: "Hiç doğum yapmamış gibisiniz", "Annelik sizi daha da güzelleştirdi Sinem Hanım", "Süper anne", "Nasıl yeni doğum yapıp bu fizikte olabiliyorsun? Gerçekten bravo", "Gözlerime inanamıyorum. Doğum kiloları nerede!", "Siz ve Lalin çiçeklerden daha güzelsiniz…