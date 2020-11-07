Fiyatı 170 TL'lik eşofmanıyla duru güzelliğini gözler önüne seren Fahriye Evcen'in her kıyafetinin tükenmesi, "Markalara Fahriye bereketi" dedirtti.

Bu arada sadece Evcen değil, Burak Özçivit'in hatta gözde çiftin minik oğulları Karan'ın giydiği kıyafetler bile hayranları tarafından kapışılıp kısa süre içerisinde tükeniyor.