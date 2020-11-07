ATV'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen, moda markalarının gönüllü elçisi oldu.
Yüzü olduğu markaların satışlarını patlatan ünlü oyuncu, günlük hayatında tercih ettiği kıyafetleriyle de ilgiyi artırdı. Evcen'in son giydiği eşofman da internet sitelerinde yok sattı.
Fiyatı 170 TL'lik eşofmanıyla duru güzelliğini gözler önüne seren Fahriye Evcen'in her kıyafetinin tükenmesi, "Markalara Fahriye bereketi" dedirtti.
Bu arada sadece Evcen değil, Burak Özçivit'in hatta gözde çiftin minik oğulları Karan'ın giydiği kıyafetler bile hayranları tarafından kapışılıp kısa süre içerisinde tükeniyor.