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    • Saklambaç
    • 07.11.2020 Gazete
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    'in eşi , ne giyse olay oluyor! Yok sattı...

    Yüzü olduğu markaların satışlarını patlatan , ne giyse olay oluyor! Kıyafet tercihlerini ekonomik markalardan yana kullanan güzel oyuncunun, geçtiğimiz gün boy gösterdiği 170 TL’lik eşofman takımı da internette yok sattı!

    Fahriye bereketi

    ATV'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen, moda markalarının gönüllü elçisi oldu.

    Yüzü olduğu markaların satışlarını patlatan ünlü oyuncu, günlük hayatında tercih ettiği kıyafetleriyle de ilgiyi artırdı. Evcen'in son giydiği eşofman da internet sitelerinde yok sattı.

    Fiyatı 170 TL'lik eşofmanıyla duru güzelliğini gözler önüne seren Fahriye Evcen'in her kıyafetinin tükenmesi, "Markalara Fahriye bereketi" dedirtti.

    Bu arada sadece Evcen değil, Burak Özçivit'in hatta gözde çiftin minik oğulları Karan'ın giydiği kıyafetler bile hayranları tarafından kapışılıp kısa süre içerisinde tükeniyor.
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    Haberler Saklambaç Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, ne giyse olay oluyor! Yok sattı...