JEST SAATİ

"Yürüyecek daha çok yollar, keşfedilecek yepyeni yerler, birlikte nefes alacağımız nice güzel günlerimiz olsun. Aşk iyi ki doğdun, ben de seninle yeniden doğdum." Tuğba Coşkun'un romantik paylaşımına herkesten "Maşallah" yorumları yağdı. Bununla da kalmayan 41 yaşındaki güzel, Fikret Orman'a yaş günü hediyesi olarak Zincirlikuyu'da bulunan bir AVM'den yaklaşık 30 bin TL'ye Frederique Constant marka kol saati aldı.

Tuğba Coşkun ile Orman'ın bir yılı aşkın süredir devam eden aşkı, adım adım evliliğe gidiyor...

Coşkun, hem romantikliğini hem de bonkörlüğünü konuşturdu.