Melis Sütşurup ile aşkına kaldığı yerden devam eden Mustafa Sandal, bu kez aileye girdi. Aralarında geçen şiddetli ayrılıktan sonra geçtiğimiz günlerde tekrar objektifler önünde ilan-ı aşk eden ikilinin ilişkisi bu kez ciddiyete gidiyor. Sevilen popçu, önceki gün Melis Sütşurup'un evindeydi.

Sandal, sevgilisinin kardeşi Simge Sütşurup'un doğumgünü partisine katıldı. Müstakbel baldızına doğum gününde şarkılar söyleyen Sandal'ın neşeli halleri sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü popçunun sevgilisinin ailesiyle de kaynaşmaya başlaması, "Yakında evlilik olur mu?" sorusunu akıllara getirdi.