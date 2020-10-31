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    • Saklambaç
    • 31.10.2020 Gazete
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    ile 'ın yeni doğan kızları Lalin için evlerine çiçek yağdı

    ile , geçen hafta kızları Lalin’i kucaklarına aldı. Aileleri ve yakın dostları ise çiftin evini çiçeklerle donattı...

    Lalin çiçekçilik

    Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal, geçen hafta kızlarını kucaklarına aldı. Bebeklerine Lalin adını veren ünlü çifte, Türkiye'nin her yerinden tebrik mesajı yağdı.

    Kobal ve İmirzalıoğlu'nun aileleri ile dostları, Lalin adına çok sayıda çiçek yolladı. Mutlu çift, çiçekler eve sığmayınca terası da kullanmak zorunda kaldı. Önceki gün çiçeklerin fotoğrafını Instagram'da paylaşan Kobal, sevenlerine teşekkür mesajı yolladı...

    Ünlü çiftin evinin terası, çiçekçi dükkanını aratmadı.
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    Haberler Saklambaç Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın yeni doğan kızları Lalin için evlerine çiçek yağdı