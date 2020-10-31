Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal, geçen hafta kızlarını kucaklarına aldı. Bebeklerine Lalin adını veren ünlü çifte, Türkiye'nin her yerinden tebrik mesajı yağdı.