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    • Saklambaç
    • 28.10.2020 Gazete
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    , Tip 1 hastalığıyla mücadele için tişörtünü satışa sundu

    , 'de '' denilen Tip 1 hastalığıyla mücadele eden 21 aylık için harekete geçti. Ünlü şarkıcı, bir tişörtünü 400 TL başlangıç fiyatıyla açık artırmaya sundu. Elde edilen gelir, Pamir'in tedavisi için kullanılacak.

    Tişörtünü satışa sundu

    Hadise, Türkiye'de 'Gevşek Bebek Sendromu' denilen SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele eden 21 aylık Pamir Pekin için harekete geçti.

    Ünlü şarkıcı, bir tişörtünü 400 TL başlangıç fiyatıyla açık artırmaya sundu. Elde edilen gelir, Pamir'in tedavisi için kullanılacak.

    Hadise, Türkiye'de 'Gevşek Bebek Sendromu' denilen SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele eden 21 aylık Pamir Pekin için harekete geçti.

    Ünlü şarkıcı, bir tişörtünü 400 TL başlangıç fiyatıyla açık artırmaya sundu.

    Elde edilen gelir, Pamir'in tedavisi için kullanılacak.
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    Haberler Saklambaç Hadise, SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele için tişörtünü satışa sundu