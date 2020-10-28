Hadise, Türkiye'de 'Gevşek Bebek Sendromu' denilen SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele eden 21 aylık Pamir Pekin için harekete geçti.
Ünlü şarkıcı, bir tişörtünü 400 TL başlangıç fiyatıyla açık artırmaya sundu. Elde edilen gelir, Pamir'in tedavisi için kullanılacak.
Hadise, Türkiye'de 'Gevşek Bebek Sendromu' denilen SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele eden 21 aylık Pamir Pekin için harekete geçti.
Ünlü şarkıcı, bir tişörtünü 400 TL başlangıç fiyatıyla açık artırmaya sundu.
Elde edilen gelir, Pamir'in tedavisi için kullanılacak.