ATV'nin fenomen dizisi 'Kuruluş Osman'ın 'Osman Gazi'si Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan, önceki akşam Akatlar'daki Elbet'te yemek yedi.
Oğulları Karan'ın çok hareketli olduğunu söyleyen Evcen, muhabirlerin "Karan'a bakıcı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Şu an hiçbir bakıcı yok" yanıtını verdi. Oğlu Karan ile vakit geçirmek için teklifleri reddeden oyuncu, bu konu ile ilgili şöyle dedi:
DÖNÜŞ MÜJDESİ
"Çok özledim ama Karan'ın biraz daha büyümesini bekliyorum. Geri dönmek istiyorum görüştüğümüz şeyler var." Bu arada mekandan babasının kucağında çıkan minik Karan, her zamanki gibi sevimliliğiyle ilgi odağı oldu. Karan'ın objektiflere attığı bakışlar, "Anne ve babasından rol çaldı" esprisi yaptırdı.
BİZİMKİSİ BİR AŞK HIKAYESİ
Evcen, Karan ile olan pozunu, "Bizimkisi bir aşk hikayesi" notuyla yayınladı ve paylaşımına eşini de etiketledi.