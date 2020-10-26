DÖNÜŞ MÜJDESİ

"Çok özledim ama Karan'ın biraz daha büyümesini bekliyorum. Geri dönmek istiyorum görüştüğümüz şeyler var." Bu arada mekandan babasının kucağında çıkan minik Karan, her zamanki gibi sevimliliğiyle ilgi odağı oldu. Karan'ın objektiflere attığı bakışlar, "Anne ve babasından rol çaldı" esprisi yaptırdı.