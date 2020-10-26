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    • Saklambaç
    • 26.10.2020 Gazete
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    ''ın yıldızı ve eşi 'in oğulları anne ve babasından rol çaldı

    Magazin dünyasının örnek çifti ve , önceki gece aile yemeği yedi. İkiliye eşlik eden minik oğulları ise sevimli halleriyle anne ve babasından rol çaldı.

    Doğan Savaş
    Başrolde Karan

    ATV'nin fenomen dizisi 'Kuruluş Osman'ın 'Osman Gazi'si Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan, önceki akşam Akatlar'daki Elbet'te yemek yedi.

    Oğulları Karan'ın çok hareketli olduğunu söyleyen Evcen, muhabirlerin "Karan'a bakıcı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Şu an hiçbir bakıcı yok" yanıtını verdi. Oğlu Karan ile vakit geçirmek için teklifleri reddeden oyuncu, bu konu ile ilgili şöyle dedi:

    DÖNÜŞ MÜJDESİ
    "Çok özledim     ama Karan'ın biraz daha büyümesini bekliyorum. Geri dönmek istiyorum görüştüğümüz şeyler var." Bu arada mekandan babasının kucağında çıkan minik Karan, her zamanki gibi sevimliliğiyle ilgi odağı oldu. Karan'ın objektiflere attığı bakışlar, "Anne ve babasından rol çaldı" esprisi yaptırdı.

    BİZİMKİSİ BİR AŞK HIKAYESİ
    Evcen, Karan ile olan pozunu, "Bizimkisi bir aşk hikayesi" notuyla yayınladı ve paylaşımına eşini de etiketledi.
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    Haberler Saklambaç 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in oğulları Karan anne ve babasından rol çaldı