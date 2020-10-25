Açıkgöz, "Ben doğruları konuşursam ekmek paralarından olurlar. Türkiye'ye adım atamazlar. Milyonları olanlar göstersinler ne kadar vergi ödemişler acaba? Vergiden bile çalan herkesten çalmayı da bilir. Neyse kitap yazabilirim" ifadelerini kullandı. Hülya Hanım daha sonra yaptığı açıklamada ise Hadise'yi kast etmediğini vurguladı...