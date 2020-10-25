Hadise önceki gün 35'inci yaş gününü kutladı. Sevdikleriyle mutlu bir gün geçiren şarkıcıya en büyük süprizi ise küs olduğu ablası Hülya Açıkgöz yaptı.
Açıkgöz, takipçisinden gelen "Kendinizi neden açık net ifade etmiyorsunuz? Sanki bir abla kardeşini kullanmış, dolandırılmış imajı çizildi" sorusuna verdiği yanıtla kafa karıştırdı.
Açıkgöz, "Ben doğruları konuşursam ekmek paralarından olurlar. Türkiye'ye adım atamazlar. Milyonları olanlar göstersinler ne kadar vergi ödemişler acaba? Vergiden bile çalan herkesten çalmayı da bilir. Neyse kitap yazabilirim" ifadelerini kullandı. Hülya Hanım daha sonra yaptığı açıklamada ise Hadise'yi kast etmediğini vurguladı...