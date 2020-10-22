"Kendimi bir daha gelinlik içinde hayal edemiyorum. Benim için evlilik sadece bir kağıt parçası" diyen Sırp şarkıcı, ekledi: "Evlenmek istemesem de Yaman ve Yavuz'un bir kardeşi olması hayalim. Bunun için de evlat edinmeyi planlıyorum. Evlat edinmek için hangi şartları yerine getirmem gerektiğiyle ilgili de araştırmalara başladım."