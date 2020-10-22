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    • Saklambaç
    • 22.10.2020 Gazete
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    'ın eski eşi anne oluyor! Üçüncü çocuk için kolları sıvadı...

    Eski eşi ’dan 12 yaşında Yaman ve 8 yaşında Yavuz adında iki oğlu olan , üçüncü çocuk için kolları sıvadı. Sırp şarkıcı, ‘Yakında bir kız ya da erkek bebeği evlat edineceğim’ dedi.

    Emina anne oluyor!

    Sırp şarkıcı Emina Jahovic, ülkesindeki Svet isimli yayın organına samimi itiraflarda bulundu. Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliği 2018'de sona eren şarkıcı, yıllarca dost kaldığı Musti ile görüşmeyi kesti. "Çocuklarımız için dost kaldık ama artık bir araya gelmemize gerek yok" diyen Emina, Sandal'la Instagram'da takipleşmeyi de bıraktı.

    "Kendimi bir daha gelinlik içinde hayal edemiyorum. Benim için evlilik sadece bir kağıt parçası" diyen Sırp şarkıcı, ekledi: "Evlenmek istemesem de Yaman ve Yavuz'un bir kardeşi olması hayalim. Bunun için de evlat edinmeyi planlıyorum. Evlat edinmek için hangi şartları yerine getirmem gerektiğiyle ilgili de araştırmalara başladım."
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    Haberler Saklambaç Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic anne oluyor! Üçüncü çocuk için kolları sıvadı...