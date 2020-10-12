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    • Saklambaç
    • 12.10.2020 Gazete
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    Türk dizileri İspanyollar'ın tutkusu oldu! Koranavirüsün yarattığı olumsuz psikolojiyi aştılar...

    Başarısı sınırları aşan Türk dizileri, İspanyollar'ın tutkusu oldu. 70 yaşındaki bir İspanyol, ‘Dizileriniz sayesinde Corona’nın yarattığı olumsuz psikolojiyi aştım’ diye mektup yazdı.

    Bİr dizi moral

    Başarısı sınırları aşan Türk dizileri, İspanyollar'ın tutkusu oldu. 70 yaşındaki bir İspanyol, Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay'a ulaştırdığı mektupta Coranavirüs'ün yarattığı olumsuz psikolojiyi Türk dizileri sayesinde aştığını söyledi.

    Mektuptaki diğer ifadeler ise şöyleydi: "Bize, geleneklerden tarihsel ve doğa güzelliklerine, gastronomiden moda ve müziğe, romantizmden dram ve komediye kadar hayat dersi ve bilgelik veren dizilerinize teşekkür ederim."

    Bu arada İspanya'da en çok izlenen Türk dizilerinin başında Kara Para Aşk, Sen Anlat Karadeniz ve Hercai geliyor...


    Erginay, kendisine Türk dizileriyle ilgili onlarca telefon ve e-mail geldiğini söylüyor.


    Cihad Erginay
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    Haberler Saklambaç Türk dizileri İspanyollar'ın tutkusu oldu! Koranavirüsün yarattığı olumsuz psikolojiyi aştılar...