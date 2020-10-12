Türk dizileri İspanyollar'ın tutkusu oldu! Koranavirüsün yarattığı olumsuz psikolojiyi aştılar...

Mektuptaki diğer ifadeler ise şöyleydi: "Bize, geleneklerden tarihsel ve doğa güzelliklerine, gastronomiden moda ve müziğe, romantizmden dram ve komediye kadar hayat dersi ve bilgelik veren dizilerinize teşekkür ederim."

Bu arada İspanya'da en çok izlenen Türk dizilerinin başında Kara Para Aşk, Sen Anlat Karadeniz ve Hercai geliyor...



Erginay, kendisine Türk dizileriyle ilgili onlarca telefon ve e-mail geldiğini söylüyor.



Cihad Erginay