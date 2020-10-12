Karakurt, 125 bin TL değerindeki soruya "Ali Bahçetepe tek seferde en fazla beton blok kırma rekorunu 2015'te kaç beton blok kırarak elde etmiştir?" sorusuna "37" diyerek 250 bin TL'lik soruyu açtırma hakkı elde etti. Karakurt, "Kazanacağın ödülle ne yapacaksın?" sorusuna "Kardeşlerimin eğitim masraflarını karşılayacağım" diyerek tüm Türkiye'ye duygulandırdı.



Anne Karakurt, oğluyla bir kez daha gurur duydu.