KENAN İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" önceki akşam, milyonları yine atv'ye kilitledi. 22 yaşındaki Şanlıurfalı Hikmet Karakurt'un büyük ödül için yarıştığı anlar ise Türkiye gündemine yerleşti.
Şanlıurfalı soğan işçisi bir ailenin sekiz çocuğundan biri olan Hikmet, yarışmaya annesi Halime Karakurt ile katıldı. Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik bölümü öğrencisi olan genç yarışmacı, bir soruya doğru yanıtı kardeşinin radyodu duyup kendisine anlattığı bir bilgi sayesinde verdi.
Karakurt, 125 bin TL değerindeki soruya "Ali Bahçetepe tek seferde en fazla beton blok kırma rekorunu 2015'te kaç beton blok kırarak elde etmiştir?" sorusuna "37" diyerek 250 bin TL'lik soruyu açtırma hakkı elde etti. Karakurt, "Kazanacağın ödülle ne yapacaksın?" sorusuna "Kardeşlerimin eğitim masraflarını karşılayacağım" diyerek tüm Türkiye'ye duygulandırdı.
Anne Karakurt, oğluyla bir kez daha gurur duydu.
ŞANLIURFA'NIN KAHRAMANI
Hikmet Karakurt, memleketi Şanlıurfa'da da günün kahramanı oldu. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da twitter hesabından "Bravo Hikmet! Azim, sebat ve tevazu. Senin gibi gençler oldukça CIHAD ERGINAY umudumuz baki kalacak" yazdı.
SOSYAL MEDYA YIKILDI
NE ODTÜ mezunları gördük 1000 TL'lik çekle giden. Hikmetinden sual olunmaz. Helal olsun Hikmet.
DEMEK ki Anadolu terbiyesi, mütevazılık, öğrenme isteği ve edep olunca başarı geliyormuş. İşçi anne, 8 çocuk ve radyo dinleyerek öğrenmeye çalışan kardeşler. Helal olsun baştacı anneye...
ANADOLU'NUN tevazusu, kibarlığı ve insanlığını bu gece bir kez daha gördük.
GÜNÜN en güzel haberi sensin gönlü güzel çocuk... Yolun ve bahtın açık olsun... İşte Tertemiz Anadolu insanı.