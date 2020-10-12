Hayali gerçek oldu

2017'de Mihre Çelikkol'la evlenen İbrahim Çelikkol, Aralık 2019'da oğlu Ali'ye kavuştu. Ünlü oyuncu, pandemi sonrası karar alarak evini Riva'ya taşımış. Bekar olduğu dönemde de kısa bir süre Riva'da oturan Çelikkol, eşini de ikna edip tekrar Riva'ya geri dönmüş. Çocuğunun doğa içinde yaşamasını isteyen İbrahim Çelikkol, burada bir siteden 3 milyon TL'ye bir villa satın almış.

7 odalı ve havuzlu olan villaya taşınan İbrahim Çelikkol, orman içindeki villasından önemli işleri haricinde çıkmıyormuş. Doğaya ve hayvanlara olan düşkünlüğü ile bilinen İbrahim Çelikkol, oğlu Ali'yi de kendisi gibi doğa aşığı biri olarak yetiştirmek istiyormuş.