Halihazırda bu amaçla eğitilmiş köpekler el işaretleri ya da lazer kalemleriyle yönlendiriliyor. Bu teknolojide ise köpekler, gözlüklerinin ekranına yansıtılan işaretleri takip ediyor. Köpeği yönlendiren kişi, video bağlantısıyla köpeğin gördüklerini görüyor.

AR uzmanı Dr. Stephen Lee, "Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi, köpeklere komut ve işaret vermek için kullanılacak. Bu teknoloji, köpeklerde insanlardakinden daha farklı şekilde işliyor" dedi.