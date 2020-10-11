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    • Saklambaç
    • 11.10.2020 Gazete
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    su muharebe alanlarında görev yapan köpekler için artırılmış gerçeklik teknolojisini denemeye başladı

    su, muharebe alanlarında görev yapan köpekler için artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin kullanıldığı gözlükleri denemeye başladı. AR uzmanı Dr. , "Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi, köpeklere komut ve işaret vermek için kullanılacak. Bu teknoloji, köpeklerde insanlardakinden daha farklı şekilde işliyor" dedi.

    Görev hayvanı

    Command Sight adlı bir şirket tarafından geliştirilen gözlükler, patlayıcı bulmak ve diğer olası tehlikeleri tespit etmek için eğitilen köpeklerin uzaktan yönlendirilmesini sağlıyor.

    Halihazırda bu amaçla eğitilmiş köpekler el işaretleri ya da lazer kalemleriyle yönlendiriliyor. Bu teknolojide ise köpekler, gözlüklerinin ekranına yansıtılan işaretleri takip ediyor. Köpeği yönlendiren kişi, video bağlantısıyla köpeğin gördüklerini görüyor.

    AR uzmanı Dr. Stephen Lee, "Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi, köpeklere komut ve işaret vermek için kullanılacak. Bu teknoloji, köpeklerde insanlardakinden daha farklı şekilde işliyor" dedi.
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