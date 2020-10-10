İddialara göre İnan, eşi Cemre İnan için 3 milyon lira değerinde Mercedes G serisi bir cip aldığı ve araca eşinin, kızının ve kendisinin baş harflerini taşıyan CLS (Ceren-Lavin- Selçuk) özel plaka taktırdı..

Selçuk İnan, geçen yıl anne olan eşi Cemre İnan'a annelik yıl dönümünde cip hediye etti.