Önceki gün ülkesi Sırbistan'da kendi adını taşıyan kozmetik ürünlerinin tanıtımını yapan güzel şarkıcı, Musti ile ilgili net konuştu.

Eski eşini sosyal medyadan takibi bıraktığını doğrulayan Emina Jahovic, şöyle dedi: "Boşandıktan sonraki iki yıl boyunca Mustafa ile sık sık bir araya geldik. Ama artık oğullarımız, ayrılığı kabullendi. Yeterince dost kaldık ama bundan sonra Mustafa ile sık sık görüşmeme ve hatta onu Instagram'da takip etmeme bile gerek yok. Oğullarımızla ilgili konuları telefonla konuşarak da çözebiliriz."