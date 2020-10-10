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    • Saklambaç
    • 10.10.2020 Gazete
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    ile ’ın dostluğu ‘mezara kadar değil pazara kadar’ sürdü!

    , eski eşi ’la dostluğu ‘mezara kadar değil pazara kadar’ sürdü! Sırp şarkıcı, ‘Çocuklarımız ayrılığa alışana kadar yeterince bir araya geldik. Artık sık sık görüşmeye gerek yok’ dedi!

    Pazara kadar!

    Bundan iki yıl önce boşanmalarına rağmen dost kalarak medeniyet dersi veren Emina Jahovic ile Mustafa Sandal, artık iki yabancı oldu. Eski eşlerin geçtiğimiz günlerde birbirlerini Instagram'dan sildiğini TAKVİM manşetine taşımıştı.

    Önceki gün ülkesi Sırbistan'da kendi adını taşıyan kozmetik ürünlerinin tanıtımını yapan güzel şarkıcı, Musti ile ilgili net konuştu.

    Eski eşini sosyal medyadan takibi bıraktığını doğrulayan Emina Jahovic, şöyle dedi: "Boşandıktan sonraki iki yıl boyunca Mustafa ile sık sık bir araya geldik. Ama artık oğullarımız, ayrılığı kabullendi. Yeterince dost kaldık ama bundan sonra Mustafa ile sık sık görüşmeme ve hatta onu Instagram'da takip etmeme bile gerek yok. Oğullarımızla ilgili konuları telefonla konuşarak da çözebiliriz."
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    Haberler Saklambaç Emina Jahovic ile Mustafa Sandal’ın dostluğu ‘mezara kadar değil pazara kadar’ sürdü!