Muhteşem start

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, önceki akşam ikinci sezonun ilk bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Başrolünde Burak Özçivit'in rol aldığı ve kadrosuna yeni sezonda birçok ismi katan dizi; Tüm Kişiler'de %9,52 izlenme oranı ve %24,78 izlenme payı; AB Sosyal Statü'de %8,11 izlenme oranı ve %21,12 izlenme payı; 20+ABC1'de %10,03 izlenme oranı ve %23,92 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde rakiplerine fark atarak birinci oldu.