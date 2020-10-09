Muhteşem start

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, önceki akşam ikinci sezonun ilk bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Başrolünde Burak Özçivit'in rol aldığı ve kadrosuna yeni sezonda birçok ismi katan dizi; Tüm Kişiler'de %9,52 izlenme oranı ve %24,78 izlenme payı; AB Sosyal Statü'de %8,11 izlenme oranı ve %21,12 izlenme payı; 20+ABC1'de %10,03 izlenme oranı ve %23,92 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde rakiplerine fark atarak birinci oldu.
FARK YARATMAYA DEVAM...
'Kuruluş Osman', heyecan yüklü savaş ve aksiyon sahneleriyle büyülerken sezonun ilk bölümünde tempo bir an olsun düşmedi. Yeni karakterleri, göz alıcı dekorları ve aksiyon sahnelerinin başarısıyla 'Kuruluş Osman' yeni sezonda seyirciyi çok farklı bir yapımın beklediğini ilk bölümüyle kanıtladı.
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in oynadığı 'Kuruluş Osman', Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.
Efsane dizi, efsane bir bölümle geri döndü.
Osman Bey, reyting savaşından da alnının akıyla çıkmaya devam ediyor.
Aylardır beklediğime değen yeni sezon başlangıcı olmuş.
Kuruluş Osman için harcanan emeğe ne kadar teşekkür etsek az kalır.
Diziyi izlerken Burak Özçivit'i mi, Cüneyt Arkın'ı mı, yoksa tüm oyuncuları mı alkışlasam kararsızım...