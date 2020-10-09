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    • Saklambaç
    • 09.10.2020 Gazete
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    kocasının cenazesine katılmadı

    , eşi ’ın ani vefatıyla sarsıldı. Cenazeye katılamadı. Eve kapandı. Çocuklarına da acı durumu anlatamadı!

    Kendine Özgü acı!

    Büyük şehrin stresinden, karmaşasından, kirli havasından uzaklaşıp Muğla Köyceğiz'e yerleşmiş, doğayla iç içe bir yaşam kurmuştu Serdar Oral ve oyuncu eşi Özgü Namal. Kariyerlerinin zirvesinde seçtikleri daha huzurlu, daha sakin ve daha sağlıklı bu yaşam biçimi herkesi özendirdi. Çift, çocuklarının eğitimi ve kendi işleri için İstanbul'a dönmeye karar verdi. Yoga ve nefes terapisti Oral, önceki gün kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi. Gözyaşları arasında toprağa verildi. Büyük acı yaşayan Namal, eşinin cenazesine gidemedi. Ünlü oyuncunun evine kapandığı, çocuklarına da babalarının vefat ettiğini söyleyemediği öğrenildi.
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    Haberler Saklambaç Özgü Namal kocasının cenazesine katılmadı