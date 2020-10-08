TİTİZLİKLE HAZIRLANDI

"Akıncı projesinden haberdardım; bir senedir üzerinde çalışıyorlardı. Benim dahil olma sürecim Mayıs başına denk geldi. Görüşmeye gittiğimde, yurt dışından gelen bir aksiyon yönetmeniyle çalıştıklarını öğrendim. Kostümler de aynı standarttaydı. Hem prodüksiyon ekibinin hem de ATV'nin olayı bu kadar profesyonel bir yerden ele alması beni inanılmaz yükseltti." Karakteri için ara verdiği Brezilya dövüş sanatı Jiu Jitsu'ya geri dönen Şükrü Özyıldız; profesyonel silah eğitimi ve Moto GP eğitimi de aldı.





Ünlü oyuncu, Esquire dergisinin Ekim sayısına verdiği röportajda yeni dizisi 'Akıncı' ile ilgili açıklamalar yaptı.