Milyonların heyecanla beklediği "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" altıncı sezona kendi günü ve saatinde başlayacak! Başrollerinde; Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ali Sürmeli, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Pelin Akil Altan ve Engin Benli'nin yer aldığı dizi yeni sezona bomba gibi giriyor. Beş sezon boyunca yaşanan heyecan, yeni sezonda da devam edecek. Bu sezon güç dengeleri değişecek. Çakırbeyli Ailesi bir kez daha gücünü tüm Türkiye'ye gösterecek. Yenilenen kadrosuyla heyecanın artacağı Eşkıya, her salı atv ekranlarında sevenleriyle buluşmaya devam edecek.