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    • Saklambaç
    • 28.09.2020 Gazete
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    Ivana Sert’in eski sevgilisi sosyal medyada 'ü takibe aldı! Bütün pozlarına beğeni yadırdı

    Sırp modacı ve şarkıcı Ivana Sert’in eski sevgilisi , sosyal medyada eski Türkiye güzeli ’ü takibe aldı. Genç işadamı, ünlü modelin neredeyse bütün pozlarına beğeni yadırdı. Ancak Sülün’den karşılık bulamadı...

    Instaçapkın!

    ÜNLÜ modacı Ivana Sert ile geçen yıl yollarını ayıran Tarhan Telli, gönlünü ünlü model Sinem Sülün'e kaptırdı... Motosiklet tasarımcısı olan Telli, bir süre önce 'Miss Model of Turkey 2005' birincisi Sinem Sülün'ü Instagram'da takibe aldı.


    YAKIN bir tarihte de maske işine girerek tüm Türkiye'ye satış yapmaya başlayan Telli, daha sonra Sülün'ün birçok fotoğrafını beğenerek ünlü modelin dikkatini çekmeye çalıştı.

    Ancak Telli bu girişimde başarılı olamadı. Sinem Sülün, fotoğraflarını ardı ardına beğenen Tarhan Telli'yi şimdilik takibe bile almadı...

    HER POZA BEĞENİ
    Türkiye güzeli Sinem Sülün, 2015'te iki yıl evli kaldığı tekstilci Mustafa Yüksel'den boşanmıştı. Sülün, o tarihten sonra ciddi bir ilişki yaşamadı.
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