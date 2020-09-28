

YAKIN bir tarihte de maske işine girerek tüm Türkiye'ye satış yapmaya başlayan Telli, daha sonra Sülün'ün birçok fotoğrafını beğenerek ünlü modelin dikkatini çekmeye çalıştı.

Ancak Telli bu girişimde başarılı olamadı. Sinem Sülün, fotoğraflarını ardı ardına beğenen Tarhan Telli'yi şimdilik takibe bile almadı...

HER POZA BEĞENİ

Türkiye güzeli Sinem Sülün, 2015'te iki yıl evli kaldığı tekstilci Mustafa Yüksel'den boşanmıştı. Sülün, o tarihten sonra ciddi bir ilişki yaşamadı.