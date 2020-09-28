ÜNLÜ modacı Ivana Sert ile geçen yıl yollarını ayıran Tarhan Telli, gönlünü ünlü model Sinem Sülün'e kaptırdı... Motosiklet tasarımcısı olan Telli, bir süre önce 'Miss Model of Turkey 2005' birincisi Sinem Sülün'ü Instagram'da takibe aldı.
YAKIN bir tarihte de maske işine girerek tüm Türkiye'ye satış yapmaya başlayan Telli, daha sonra Sülün'ün birçok fotoğrafını beğenerek ünlü modelin dikkatini çekmeye çalıştı.
Ancak Telli bu girişimde başarılı olamadı. Sinem Sülün, fotoğraflarını ardı ardına beğenen Tarhan Telli'yi şimdilik takibe bile almadı...
HER POZA BEĞENİ
Türkiye güzeli Sinem Sülün, 2015'te iki yıl evli kaldığı tekstilci Mustafa Yüksel'den boşanmıştı. Sülün, o tarihten sonra ciddi bir ilişki yaşamadı.