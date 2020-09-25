Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ebru Gündeş, 4 yaşında kendisini terk ettiği için babası Remzi Gündeş ile konuşmuyordu. Siroz ve KOAH hastası olan 76 yaşındaki Gündeş, özel 18 Eylül'de hayata gözlerini yumdu. Cenazesi sanatçının kuzenleri tarafından teslim alındı. Ebru Gündeş, ölüm haberini kimseye duyurmadan babasını sessiz sedasız son yolculuğuna uğurladı. Baba Gündeş daha önce yaptığı açıklamada "Ben ona hiç bakmadım ama o bana baktı. Kim onun hakkında en ufak bir kelime konuşursa, onun hayatını alırım. Şaka yapmıyorum, alırım hayatını" demişti.