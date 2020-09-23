ATV'nin sevilen dizisi Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü, dün 30 yaşına girdi… Başarılı oyuncu, iki hafta önce "Kanser hastası çocuklara umut ışığı olmak istiyorum" diyerek sevenlerinden hediye yerine 'Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış yapmalarını rica etmişti. Akın Akınözü'nün hayranları ise bu çağrıya kulak verdi. Hedeflenen 10 bin liralık rakam ise dün geçildi. Kanserli hastalara umut olmak için açılan yardım kampanyası kapsamında; 15 bin lira toplandığı öğrenildi. Ayrıca Akınözü de derneğe yardımda bulundu...





30'uncu yaş gününü kutlayan oyuncuya, Meksika'dan İngiltere'ye, İspanya'dan İran'a kadar dünyanın dört bir yanından tebrik mesajı yağdı. Twitter'da da Akın Akınözü adına 100 binden fazla tweet atıldı. Akınözü'nün fanları, oyuncu için pasta da kesip paylaşım yaptı.