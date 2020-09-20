Son dönemin en popüler isimlerinden Hande Erçel, önceki gün günlük işlerini halletmek için gittiği Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Maskesini takarak kurallara uyan güzel oyuncu, giyim tarzıyla da yine beğeni topladı. Her zaman direksiyon başına kendisi geçen Hande Erçel, bu kez şaşırttı.
Ünlü oyuncunun yanında aynı zamanda korumalığını yapan şoförü vardı. Güzel oyuncunun kapısını açan korumanın, görevine yeni başladığı öğrenildi. Bugüne kadar hep tek başına gezen Hande Erçel'in yakın koruma tutmasının nedeni ise bazı takıntılı hayranları yüzünden yaşadığı endişe...
MODAYA UYDU
Hande Erçel de Hollywood dünyasındaki birçok ünlü oyuncunun izinden giderek kendisine yakın bir koruma tuttu. Erçel, korumasıyla önceki gün ilk kez görüntülendi.
DOĞAN SAVAŞ