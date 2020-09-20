Ünlü oyuncunun yanında aynı zamanda korumalığını yapan şoförü vardı. Güzel oyuncunun kapısını açan korumanın, görevine yeni başladığı öğrenildi. Bugüne kadar hep tek başına gezen Hande Erçel'in yakın koruma tutmasının nedeni ise bazı takıntılı hayranları yüzünden yaşadığı endişe...

MODAYA UYDU

Hande Erçel de Hollywood dünyasındaki birçok ünlü oyuncunun izinden giderek kendisine yakın bir koruma tuttu. Erçel, korumasıyla önceki gün ilk kez görüntülendi.

DOĞAN SAVAŞ