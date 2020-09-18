Dün akşam atv'de yeni sezonun ilk bölümüyle fırtınalar estiren 'Bir Zamanlar Çukurova', ödüle doymuyor. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizi, 1. Mersin Altın Çilek Ödülleri'nde altı ödül aldı.
Yılın Erkek Oyuncusu Murat Ünalmış, Yılın Yardımcı Erkek Oyuncusu Bülent Polat, Yılın Yardımcı Kadın Oyuncusu Selin Yeninci, Yılın Çıkış Yapan Oyuncusu Aras Şenol, Yılın Yönetmeni Murat Saraçoğlu ve Yılın Dizisi ödüllerine layık görülen Bir Zamanlar Çukurova, 6 ödülle törene damga vurdu.