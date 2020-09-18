Dün akşam atv'de yeni sezonun ilk bölümüyle fırtınalar estiren 'Bir Zamanlar Çukurova', ödüle doymuyor. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizi, 1. Mersin Altın Çilek Ödülleri'nde altı ödül aldı.