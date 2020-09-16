KARAN ESPRİSİ...

Evcen ise eşine "Her halini çok seviyorum ama bu halini daha çok seviyorum" diye övgü yağdırdı. Burak Özçivit, oğulları Karan için gelen reklam tekliflerini soran muhabirlere "Tek başına oynayacak. Öyle bir düşüncemiz var" esprisini yaptı. Anne olduktan sonra oyunculuğa ara veren Fahriye Evcen "Geri dönmek istiyorum" diyerek yeni projeleri değerlendirdiğini söyledi.



Mutlu çift, üç yıl önce dünyaevine girmişti.