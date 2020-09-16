Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, önceki gün Etiler'deki Elbet isimli mekanda yemek yedi.
Rol aldığı 'Kuruluş Osman' dizisinin yeni sezonu için saçlarını kestiren başarılı oyuncu, "Günlük hayatta da benim işime yaradı" diye konuştu...
ROMANTİK BAKIŞLAR
Evcen ile Özçivit'in birbirlerine attıkları aşk dolu bakışlar, objektiflere işte böyle yansıdı.
KARAN ESPRİSİ...
Evcen ise eşine "Her halini çok seviyorum ama bu halini daha çok seviyorum" diye övgü yağdırdı. Burak Özçivit, oğulları Karan için gelen reklam tekliflerini soran muhabirlere "Tek başına oynayacak. Öyle bir düşüncemiz var" esprisini yaptı. Anne olduktan sonra oyunculuğa ara veren Fahriye Evcen "Geri dönmek istiyorum" diyerek yeni projeleri değerlendirdiğini söyledi.
Mutlu çift, üç yıl önce dünyaevine girmişti.
HAYRAN YAĞMURU
Gözde çift, kendileriyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen hayranlarının hiçbirini kırmadı. Oyuncu ikiliye, özellikle miniklerin ilgisi çok fazlaydı.
Ünlü çift, yeni aldıkları 2 milyon TL değerindeki Porsche marka cipleriyle ilk kez görüntülendi.