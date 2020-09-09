Milyonların kanalı atv’nin yeni dizisi Akıncı’nın çekimleri başladı!

Kökleri Osmanlı tarihine uzanan ve İstanbul'u koruyan modern bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizi, yayına hazırlanıyor. Modern bir halk kahramanı uyarlaması olan Akıncı'nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, yönetmenliğini ise Veli Çelik üstleniyor. Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin kadrosunda birçok yıldız isim yer alıyor...