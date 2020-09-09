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    • Saklambaç
    • 09.09.2020 Gazete
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    Milyonların kanalı atv’nin yeni dizisi Akıncı’nın çekimleri başladı!

    Milyonların kanalı atv’nin yeni dizisi Akıncı’nın çekimleri başladı. Başrollerini ve ’nin paylaştığı dizi merakla bekleniyor.

    Akıncı start dedi

    Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'den bir efsane daha geliyor… Türk dizi sektöründe Türkiye'nin ilk kahraman markası olma hedefiyle yola çıkan Akıncı dizisinin çekimleri başladı.

    Kökleri Osmanlı tarihine uzanan ve İstanbul'u koruyan modern bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizi, yayına hazırlanıyor. Modern bir halk kahramanı uyarlaması olan Akıncı'nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, yönetmenliğini ise Veli Çelik üstleniyor. Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin kadrosunda birçok yıldız isim yer alıyor...
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