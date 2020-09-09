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    • Saklambaç
    • 09.09.2020 Gazete
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    ile eşi 'in oğulları , 'nin izinde

    ’de yaşayan işadamı ile , çocukları ’yu prenslerin okulu ’a yazdırdı. Dikran Bey, köklü ailelerin çocuklarını eğiten kuruma 76 bin lira ödeme yaptı.

    Küçük prens

    Yaklaşık iki yıldır 'nin başkenti Londra'da mutlu bir hayat süren işadamı Dikran Masis ile eşi Yasemin Masis, oğulları Leo'nun iyi bir eğitim alması için düğmeye bastı.

    Sosyetik çift, 5 yaşındaki çocuklarını soylu ailelerin tercih ettiği gözde okul Wetherby Kensington'a yazdırdı. İngiltere Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles ve Prenses Diana'nın oğulları Prens William ile Prens Harry'nin de eğitim gördüğü okulun yıllık ücreti ise 7 bin 825 pound yani yaklaşık 76 bin lira. 1951 yılından beri İngiltere'nin köklü ailelerine hizmet veren okulda sadece erkek öğrencilere eğitim veriliyor.

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