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    • Saklambaç
    • 04.09.2020 Gazete
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    'Sosyal' mesafe! ve ayrıldı mı?

    , ’nın baş harfini taşıyan aşk kolyesini çıkardı. Dayı’nın hesabını da kapaması, ayrılık dedikodusu çıkardı. Kimileri aşkın bittiğini iddia edirken bazılarına göre ise güzel oyuncu, kıskançlık krizine girip Dayı’ya hesaplarını kapattırdı.

    Sosyal mesafe
    Yıllar sonra yüzü Burak Dayı ile gülen Merve Boluğur, dün kafaları karıştırdı. Kısa süreliğine aşkıyla tatil yaptığı Çeşme'den İstanbul'a gelen güzel oyuncu, önceki gün yeniden Alaçatı'nın yolunu tuttu. Ancak , bu kez annesiyleydi. Oyuncunun haftalardır taktığı 'B' harfli kolyesini de çıkardığı görüldü.

    Burak Dayı'nın Merve Boluğur'a iltifatlar yağdırdığı hesabını da kapatması "Merve'nin büyük aşkı bitti mi?" dedirtti. Güzel oyuncunun, "Kumralım" dediği Dayı ile aşk pozlarını silmemesi ise akıllara "Merve Boluğur, Instagram'dan tanıştığı sevgilisine sosyal medya hesaplarını kapattırdı mı?" sorusunu getirdi.



    KOLYEYİ TAKMAYI BIRAKTI
    Haftalardır aşkıyla Çeşme'de tatilde olan Merve Boluğur, boynundaki M ve B baş harflerinden oluşan kolyesini de çıkartmıyordu. Oyuncunun son paylaşımında ise aşk kolyesi yoktu...


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