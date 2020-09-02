Galatasaray'ın yeni file bekçisi Fatih Öztürk, 30 Ağustos gecesi Bebek'te sarışın bir güzelle yakalandı. Flaşların patlamasıyla şoke olan kaleci, "O fotoğraflar çıkarsa ben biterim" dedi ve muhabirlere tehditler yağdırdı. Öztürk'ün yanındaki kadın ise "Ben evliyim, boşanma davam var" diyerek ağladı. Kaleci ise kadına, "Sus, neler söylüyorsun defol" diye bağırdı. Öztürk, haberimizin ardından da "Kız arkadaşımla yemeğe çıkmam olay oldu" açıklaması yaptı.

Muhabirimiz Doğan Savaş ise o gizemli kadının Adana Demirspor'un kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi Arzu Yurt olduğunu ortaya çıkardı. Bunun üzerine ilk açıklamasında, "Kız arkadaşım" ifadesini kullanan Öztürk, geri vites yaptı. Ünlü kaleci, dünkü açıklamasına "Ailem ve arkadaşlarımla..." şeklinde bir giriş yaparak lafı kıvırdı. Öte yandan araçtaki Arzu Yurt'un eşi Kurtuluş Yurt ise "Fatih benim kardeşimdir. Ben eşime güveniyorum" dedi.



Fatih Öztürk, sosyal medya hesaplarındaki yorum kısmını kapattı.



Adana Demirspor'un kalecisi Kurtuluş Yurt, eşine destek çıktı. Ancak Yurt'un sosyal medyada eşini takip etmemesi ve birlikte hiçbir paylaşım yapmaması akılları karıştırdı.



31 Ağustos 2020





1 Eylül 2020