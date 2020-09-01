Dalkılıç, güzel sporcunun Instagram hesabındaki birçok fotoğrafına beğeni bıraktı. Çayırgan da Dalkılıç'ın aşk pasını karşılıksız bırakmadı. O da genç popçuyu Instagram'da takibe alıp paylaşımlarını beğenmeye başladı. Şimdilik sosyal medyada flörtleşen ikilinin, yeni bir aşka yelken açıp açmayacağı ise merak konusu oldu...



Bir dönem evleneceklerine kesin gözle bakılan ikili, Dalkılıç'ın çocuk isteği üzerine ayrılmıştı.