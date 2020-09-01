Oyuncu Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç, Haziran sonunda üç yıllık ilişkilerini noktaladıklarını açıklayarak hayranlarını şaşırtmıştı. İki ay gibi kısa bir sürede Erçel'i unutan Dalkılıç, gönlünü sarışın bir güzele kaptırdı. 37 yaşındaki sanatçı, milli voleybolcu Derya Çayırgan'ı sosyal medyada takibe aldı.
32 yaşındaki güzel sporcu; daha önce Galatasaray, Fenerbahçe, Karşıyaka ve Çanakkale'de forma giymişti...
Dalkılıç, güzel sporcunun Instagram hesabındaki birçok fotoğrafına beğeni bıraktı. Çayırgan da Dalkılıç'ın aşk pasını karşılıksız bırakmadı. O da genç popçuyu Instagram'da takibe alıp paylaşımlarını beğenmeye başladı. Şimdilik sosyal medyada flörtleşen ikilinin, yeni bir aşka yelken açıp açmayacağı ise merak konusu oldu...
Bir dönem evleneceklerine kesin gözle bakılan ikili, Dalkılıç'ın çocuk isteği üzerine ayrılmıştı.