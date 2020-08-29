Eşi Begüm Şen'le yerleştiği ABD'de emlak işine giren Adnan Şen'in şöhreti, her geçen artıyor. Geçtiğimiz aylarda Los Angeles'taki malikanesini 75 milyon dolara satışa çıkaran ve çok popüler bir TV programına konuk olan Adnan Bey, bir anda Amerika'da gündem oldu.

ABD basınında günlerce manşetleri süsleyen sosyetik işadamı, şimde de İngiltere'de olay yarattı. The Sun gibi ülkenin en çok okunan gazeteleri, Adnan Şen'in Amerika'da kısa sürede elde ettiği başarıyı haber yaptı. Bu arada Adnan Şen'in dillere destan evi ise halen satışta.



Bundan üç yıl önce eşi Begüm Hanım'la ABD'ye yerleşen Adnan Şen, burada lüks malikaneleri alıp satarak para kazanıyor.