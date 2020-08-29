Bugüne kadar sayısız yabancı güzelle aşk yaşayan Baran Süzer, geleneğini bozmadı.
Pandemi nedeniyle sık sık gittiği ABD'ye gidemeyen sosyetik işadamı, önceki gün İstanbul'daki lüks bir mekanda sevgilisiyle keyif çattı.
BARAN Süzer'in yanında Amerikalı manken Noel Delano vardı. Sarışın güzeli İstanbul'da ağırlayan işadamı, dün rotasını Bodrum'a çevirdi. Maça Kızı'ndan paylaşımlar yapan güzel, ülkemizi "Bu gerçek olamayacak güzellik, nasıl gizli kalmış?" diyerek övdü.
Süzer, bugüne kadar sayısız yabancı güzelle aşk yaşadı.