BARAN Süzer'in yanında Amerikalı manken Noel Delano vardı. Sarışın güzeli İstanbul'da ağırlayan işadamı, dün rotasını Bodrum'a çevirdi. Maça Kızı'ndan paylaşımlar yapan güzel, ülkemizi "Bu gerçek olamayacak güzellik, nasıl gizli kalmış?" diyerek övdü.