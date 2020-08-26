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    • Saklambaç
    • 26.08.2020 Gazete
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    : Allah kimseyi ’deki acile düşürmesin

    Amerika’nın çöken sağlık sistemine isyan eden , ’ye dönmeye karar verdi. Miami’de yaşayan oyuncu, “Allah kimseyi ’deki acile düşürmesin. Pandemi hastanesi bile kurulmadı” dedi.

    Sağlıklı karar

    İşadamı Selim Sarı ile 2012'de evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen Didem Uzel Sarı, Coronavirüs'e yenilen sağlık sistemine isyan etti. Bir çocuk annesi Sarı, salgın nedeniyle 'ye döndüklerini belirtti. Türkiye'nin sağlık sistemine övgüler yağdıran , "Allah kimseyi Amerika'da acile düşürmesin" dedi ve ekledi:

    Orada ufacık bir şey için saatlerce hastanede bekliyorsunuz. Türkiye'de böyle bir şey yok. Soğuk aldınız ve hastasınız; doktor size randevuyu 1 ay sonraya veriyor. Çocuğumuzun geleceğini düşündüğümüz için ülkemize geldik. Önümüzdeki 5 sene içerisinde ABD'de yaşamayı düşünmüyorum."

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