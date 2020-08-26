İşadamı Selim Sarı ile 2012'de evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen Didem Uzel Sarı, Coronavirüs'e yenilen ABD sağlık sistemine isyan etti. Bir çocuk annesi Sarı, salgın nedeniyle Türkiye'ye döndüklerini belirtti. Türkiye'nin sağlık sistemine övgüler yağdıran Didem Uzel Sarı, "Allah kimseyi Amerika'da acile düşürmesin" dedi ve ekledi:

Orada ufacık bir şey için saatlerce hastanede bekliyorsunuz. Türkiye'de böyle bir şey yok. Soğuk aldınız ve hastasınız; doktor size randevuyu 1 ay sonraya veriyor. Çocuğumuzun geleceğini düşündüğümüz için ülkemize geldik. Önümüzdeki 5 sene içerisinde ABD'de yaşamayı düşünmüyorum."