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    • Saklambaç
    • 25.08.2020 Gazete
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    ’nın pozlarını beğenen sosyetik ifşa olunca apar topar sosyal medya hesabını kapattı

    , DJ ile olan fotoğraflarını kaldırdı. ile takipleşmeye başladı. Subaşı’nın pozlarını beğenen sosyetik, ifşa olunca apar topar hesabını kapadı.

    Şeyma paniği

    Bu yazın olay ismi Şeyma Subaşı'nın aşk hayatında da sular durulmuyor... İtalyan DJ Guido Senia ile yollarını ayıran Subaşı, iddialara göre son olarak gönlünü genç işadamı Kaan Özhelvacı'ya kaptırdı.

    Instagram'da birbirlerini takibe alan ikiliden Özhelvacı, Subaşı'nın fotoğraflarını beğenmeye başladı. Yakınlaşma, ifşa oldu. Bunun üzerine paniğe kapılan işadamı, sosyal medya hesaplarını kapattı...

    'ÖZGÜR KUŞ'
    Bir çocuk annesi Şeyma Subaşı, Instagram hesabından Guido ile olan bazı karelerini kaldırdı. Subaşı, son pozunu ise "Free Bird" yani "Özgür Kuş" notuyla paylaştı...

    ESKİ AŞKA VEDA YENİ AŞKA MERHABA
    Bir buçuk yıl aşk yaşayan ikili, ayrı ayrı tatile çıkarak ayrılık sinyali vermişti.
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    Haberler Saklambaç Şeyma Subaşı’nın pozlarını beğenen sosyetik Kaan Özhelvacı ifşa olunca apar topar sosyal medya hesabını kapattı
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