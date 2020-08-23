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    • Saklambaç
    • 23.08.2020 Gazete
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    , 'dan annesinin intikamını aldı

    ’dan resti! Genç , marka yüzü olduğu bir şampuan sının çekimine ‘Serenay ile aynı yerde olmam’ diyerek katılmak istemedi!

    Deren Talu'dan Serenay Sarıkaya'ya salvo

    Güzel Deren Talu, Serenay Sarıkaya'ya çok öfkeli... Deren, geçtiğimiz yıl bir şampuan markasının sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştı. Aynı markanın reklam yüzü ise Sarıkaya'ydı. Yetkililer, bu sene büyük bir için kolları sıvadı.

    Serenay ve Deren gibi birçok güzeli bir araya getirmeyi planlayan , beklemedik bir yanıt aldı. Deren, "Serenay'ın olduğu yerde yokum" diyerek projede yer almak istemedi. Nedeni ise annesi Defne Samyeli'nin Sarıkaya yüzünden zor günler geçirmesi...

    AYDIN HAMZA / TAKVİM

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