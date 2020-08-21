Güzel oyuncular Fahriye Evcen ile Pelin Karahan, ucuza da şık olunabileceğini kanıtladı... Kendisi gibi oyuncu eşi Burak Özçivit'le Türkiye'nin en gözde çiftlerinden olan Evcen'in kolyesi, olay oldu.
Fahriye Evcen'in geçtiğimiz günlerde taktığı Vamos Accessorize marka kolyesi, sadece 55 TL'ydi. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Pelin Karahan da fiyatı 95.99 TL olan elbisesiyle oldukça şıktı...
Önceki gün Bebek'te görüntülenen Büşra Pekin, lüks markalardan oluşan spor bir kombin yaptı.
T-SHİRT ALEXANDER WANG 1.650 TL
JEAN ŞORT ALEXANDER WANG 1.469 TL
AYAKKABI FENDİ 2.940 TL
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, günlük kombinini Bershka'dan seçti.
BLUZ BERSHKA 79.99 TL
JEAN PANTOLON BERSHKA 249.99 TL
HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE
BODY ZARA 89.95 TL
ŞORT ZARA 119.95 TL
SNEAKER OFF-WHITE 4.368 TL
SEDA ÖNDER
ELBİSE ZARA 229.95 TL
ÇANTA BOTTEGA VENETA 18.286 TL
AYAKKABI ALAIA 8.966 TL
NAZLI KAYI
CEKET IVORY 1.650 TL
STRAPLEZ BLUZ PINK FREUD 69 TL
Fahriye Evcen'in geçtiğimiz günlerde taktığı Vamos Accessorize marka kolyesi, sadece 55 TL'ydi. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Pelin Karahan da fiyatı 95.99 TL olan elbisesiyle oldukça şıktı...
Önceki gün Bebek'te görüntülenen Büşra Pekin, lüks markalardan oluşan spor bir kombin yaptı.
T-SHİRT ALEXANDER WANG 1.650 TL
JEAN ŞORT ALEXANDER WANG 1.469 TL
AYAKKABI FENDİ 2.940 TL
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, günlük kombinini Bershka'dan seçti.
BLUZ BERSHKA 79.99 TL
JEAN PANTOLON BERSHKA 249.99 TL
HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE
BODY ZARA 89.95 TL
ŞORT ZARA 119.95 TL
SNEAKER OFF-WHITE 4.368 TL
SEDA ÖNDER
ELBİSE ZARA 229.95 TL
ÇANTA BOTTEGA VENETA 18.286 TL
AYAKKABI ALAIA 8.966 TL
NAZLI KAYI
CEKET IVORY 1.650 TL
STRAPLEZ BLUZ PINK FREUD 69 TL