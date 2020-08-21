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    • Saklambaç
    • 21.08.2020 Gazete
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    ile ucuza da şık olunabileceğini kanıtladı

    Güzel oyuncular ile , ucuza da şık olunabileceğini kanıtladı... Kendisi gibi oyuncu eşi 'le 'nin en gözde çiftlerinden olan Evcen'in kolyesi, olay oldu.

    Ekonomik yıldızlar
    Güzel oyuncular Fahriye Evcen ile Pelin Karahan, ucuza da şık olunabileceğini kanıtladı... Kendisi gibi oyuncu eşi Burak Özçivit'le 'nin en gözde çiftlerinden olan Evcen'in kolyesi, olay oldu.



    Fahriye Evcen'in geçtiğimiz günlerde taktığı Vamos Accessorize marka kolyesi, sadece 55 TL'ydi. Önceki gün Bebek'te görüntülenen da fiyatı 95.99 TL olan elbisesiyle oldukça şıktı...



    Önceki gün Bebek'te görüntülenen Büşra Pekin, lüks markalardan oluşan spor bir kombin yaptı.

    T-SHİRT ALEXANDER WANG 1.650 TL

    JEAN ŞORT ALEXANDER WANG 1.469 TL

    AYAKKABI FENDİ 2.940 TL



    Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, günlük kombinini Bershka'dan seçti.

    BLUZ BERSHKA 79.99 TL

    JEAN PANTOLON BERSHKA 249.99 TL




    HAZAL FİLİZ     KÜÇÜKKÖSE

    BODY ZARA 89.95 TL

    ŞORT ZARA 119.95 TL

    SNEAKER OFF-WHITE 4.368 TL



    SEDA ÖNDER

    ELBİSE ZARA 229.95 TL

    ÇANTA BOTTEGA VENETA 18.286 TL

    AYAKKABI ALAIA 8.966 TL



    NAZLI KAYI

    CEKET IVORY 1.650 TL

    STRAPLEZ BLUZ PINK FREUD 69 TL

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