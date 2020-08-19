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    • Saklambaç
    • 19.08.2020 Gazete
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    Pelin Karahan, Ezgi Eyüboğlu ve Ege Kökenli tarzlarıyla büyüledi

    Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından yer alan 'Stil Takvim'i köşesinde bugün Pelin Karahan, Ezgi Eyüboğlu ve Ege Kökenli vardı. Güzel oyuncular tarzlarıyla büyüledi.

    Stil 'Takvim'i
    Pelin Karahan, Bodrum'da toplam fiyatı 3 bin 579 TL olan kombiniyle büyüledi.

    Elbise SAYLOR 2.595 TL

    Küpeler LİSALİNA 425 TL

    Ayakkabı ALDO 559 TL




    Ezgi Eyüboğlu, bu aralar çok tarz...


    Elbise Faithfull the brand 1.849 TL

    Ayakkabı Converse 489 TL




    27 yaşındaki oyuncu Ege Kökenli, Bodrum'da...


    Elbise WEAR SİSTERS 980 TL

    Bandana LİLİ.LOLA 345 TL
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