Pelin Karahan, Ezgi Eyüboğlu ve Ege Kökenli tarzlarıyla büyüledi

Pelin Karahan, Bodrum'da toplam fiyatı 3 bin 579 TL olan kombiniyle büyüledi.
Elbise SAYLOR 2.595 TL
Küpeler LİSALİNA 425 TL
Ayakkabı ALDO 559 TL
Ezgi Eyüboğlu, bu aralar çok tarz...
Elbise Faithfull the brand 1.849 TL
Ayakkabı Converse 489 TL
27 yaşındaki oyuncu Ege Kökenli, Bodrum'da...
Elbise WEAR SİSTERS 980 TL
Bandana LİLİ.LOLA 345 TL
Elbise SAYLOR 2.595 TL
Küpeler LİSALİNA 425 TL
Ayakkabı ALDO 559 TL
Ezgi Eyüboğlu, bu aralar çok tarz...
Elbise Faithfull the brand 1.849 TL
Ayakkabı Converse 489 TL
27 yaşındaki oyuncu Ege Kökenli, Bodrum'da...
Elbise WEAR SİSTERS 980 TL
Bandana LİLİ.LOLA 345 TL