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    • Saklambaç
    • 14.08.2020 Gazete
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    'in eşi 'e attığı aşk dolu bakış sosyal medyaya damga vurdu

    , için “Harika bir baba” dedi. Özçivit’in, eşine attığı aşk dolu bakış ise sosyal medyaya damga vurdu. Doğum sonrası formuna kavuşan Fahriye Evcen, güzelliğiyle büyüledi.

    Bir bakış attı kalbimi yaktı

    'Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen önceki akşam Bebek Otel'de yemek yedi. Anneliğin çok güzel bir duygu olduğunu belirten Evcen, "Burak harika bir baba" dedi.

    Çiftin aynı akşam paylaştıkları bir selfie ise sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    Özçivit direksiyondayken fotoğraf çeken Evcen, "Bak bakiyim bana dedim de.... Bu nasıl bakış" diyerek bir kez daha eşine aşkını ilan etti. Sevenleri, "Burak bir bakış attı. Fahriye'nin kalbini yaktı" esprisi yaptı.

    Doğum sonrası formuna kavuşan Fahriye Evcen, güzelliğiyle büyüledi.

    AYDIN HAMZA
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