Özçivit direksiyondayken fotoğraf çeken Evcen, "Bak bakiyim bana dedim de.... Bu nasıl bakış" diyerek bir kez daha eşine aşkını ilan etti. Sevenleri, "Burak bir bakış attı. Fahriye'nin kalbini yaktı" esprisi yaptı.

Doğum sonrası formuna kavuşan Fahriye Evcen, güzelliğiyle büyüledi.

AYDIN HAMZA