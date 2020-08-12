

Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in bu selfiesi aşk dedikodularına yol açmıştı.

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın 'çocuk isteği' üzerine ayrıldıkları konuşulan Erçel, bu iddiayı yalanladı. Erçel, "Benim için çok değerli bir insan. Yapmam gereken her şeyi yaptım ben" açıklamasını yaptı. Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığına dair çıkan haberlere ise gülerek tepki verdi.

AYDIN HAMZA