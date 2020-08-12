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    • Saklambaç
    • 12.08.2020 Gazete
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    'tan ayrılan “Kerem Bürsin’le yaşıyor musunuz” sorusuna bakın ne tepki verdi

    , yollarını ayırdığı için “Yapmam gereken her şeyi yaptım” dedi. Güzel oyuncu, “Kerem Bürsin’le yaşıyor musunuz” sorusunu duyduğunda ise utangaç bir şekilde gülümsedi.

    Hande suspus!

    Hande Erçel, önceki gün Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekilen bir reklam filminde oynadı.


    26 yaşındaki güzel oyuncu, aşk hayatında çalkantılı günler yaşıyor...


    Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in bu selfiesi aşk dedikodularına yol açmıştı.

    Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın 'çocuk isteği' üzerine ayrıldıkları konuşulan Erçel, bu iddiayı yalanladı. Erçel, "Benim için çok değerli bir insan. Yapmam gereken her şeyi yaptım ben" açıklamasını yaptı. Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığına dair çıkan haberlere ise gülerek tepki verdi.

    AYDIN HAMZA
    Haberler Saklambaç Murat Dalkılıç'tan ayrılan Hande Erçel “Kerem Bürsin’le aşk yaşıyor musunuz” sorusuna bakın ne tepki verdi
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