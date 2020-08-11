Borçları nedeniyle zor günler geçiren Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" diyerek bir yardım kampanyası düzenledi. İşadamlarından bağış yapmalarını isteyen kulüp yöneticileri, önceki akşam 80 milyon TL topladı. Beşiktaş'ın borçlanmasında büyük pay sahibi olan eski başkan Fikret Orman ise kayıplara karıştı. Kampanyaya tek kuruş destek vermeyen ünlü işadamının, parasını nerede ve nasıl harcadığı ise gün yüzüne çıktı...

Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Tuğba Coşkun'un da olduğu 8 kişilik bir ekiple D-Maris içerisindeki Manos isimli Yunan tavernasına gitti. Geç saatlere kadar yiyip içen grup, geleneğe uyarak onlarca tabak kırdı. Kırılan tabaklar da adisyona dahil edilince gece sonu gelen hesap 75 bin TL'ye çıktı. Yanında aşkı olan Fikret Orman, kimsenin elini cebine attırmadı ve 75 bin TL'lik hesabı kredi kartıyla tek çekimde ödedi.

DOĞAN SAVAŞ / TAKVİM