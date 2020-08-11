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    • Saklambaç
    • 11.08.2020 Gazete
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    'a tek kuruş yardım etmeyen , Tuğba Coşkun ile gittiği Yunan tevarnasında harcadı

    ’ın ‘Bırakmam Seni’ kampanyasına tek kuruş destek olmayan , bonkörlüğünü ’te gösterdi. Eski başkan, geçtiğimiz gün aşkı Tuğba Coşkun ve 7 kişiyle gittiği mekanda gelen ’lik hesabı kartla tek çekimde ödedi!

    Fikret Orman Tuğba Coşkun'u tavernaya götürdü

    Borçları nedeniyle zor günler geçiren Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" diyerek bir yardım kampanyası düzenledi. İşadamlarından bağış yapmalarını isteyen kulüp yöneticileri, önceki akşam 80 milyon TL topladı. Beşiktaş'ın borçlanmasında büyük pay sahibi olan eski başkan Fikret Orman ise kayıplara karıştı. Kampanyaya tek kuruş destek vermeyen ünlü işadamının, parasını nerede ve nasıl harcadığı ise gün yüzüne çıktı...

    Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Tuğba Coşkun'un da olduğu 8 kişilik bir ekiple D-Maris içerisindeki Manos isimli Yunan tavernasına gitti. Geç saatlere kadar yiyip içen grup, geleneğe uyarak onlarca tabak kırdı. Kırılan tabaklar da adisyona dahil edilince gece sonu gelen hesap 75 bin TL'ye çıktı. Yanında aşkı olan Fikret Orman, kimsenin elini cebine attırmadı ve 75 bin TL'lik hesabı kredi kartıyla tek çekimde ödedi.

    DOĞAN SAVAŞ / TAKVİM
    Haberler Saklambaç Beşiktaş'a tek kuruş yardım etmeyen Fikret Orman, Tuğba Coşkun ile gittiği Yunan tevarnasında 75 bin TL harcadı
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