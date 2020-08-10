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    • Saklambaç
    • 10.08.2020 Gazete
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    yine faka bastı! ’la paylaştığı aynı yastıklar ilişkinin kanıtı oldu!

    , yine faka bastı! İkoncan, geçtiğimiz günlerde ’ı yanlışlıkla ’da paylaşıp aşkını gün yüzüne çıkardı. İkilinin Çeşme’de birlikte tatil yaptıklarını ise aynı yastıklarla çektikleri görüntüler doğruladı.

    Faka yastık!

    Bugüne kadar birçok aşkı ifşa eden sosyal medya, yine ispiyonculuk yaptı! Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde Instagram'ın hikaye bölümünden oyuncu Çağrı Atakan'ı yanlışlıkla paylaşıp çiçeği burnunda ilişkisinin gün yüzüne çıkmasına neden olmuştu.

    İkilinin aşkını ise bu kez yastıklı paylaşımları ele verdi. Eda Taşpınar, birkaç gün önce Çeşme Ildır'da kaldığı villadan video paylaştı. Çağrı Atakan'ın geçtiğimiz gün paylaştığı fotoğrafında görünen yastıklar ise ikoncanın videosundakilerle aynıydı...



    İkilinin paylaştığı aynı yastıklar, ilişkinin kanıtı oldu!
    Haberler Saklambaç Eda Taşpınar yine faka bastı! Çağrı Atakan’la paylaştığı aynı yastıklar ilişkinin kanıtı oldu!
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