Bugüne kadar birçok aşkı ifşa eden sosyal medya, yine ispiyonculuk yaptı! Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde Instagram'ın hikaye bölümünden oyuncu Çağrı Atakan'ı yanlışlıkla paylaşıp çiçeği burnunda ilişkisinin gün yüzüne çıkmasına neden olmuştu.