Bugüne kadar birçok aşkı ifşa eden sosyal medya, yine ispiyonculuk yaptı! Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde Instagram'ın hikaye bölümünden oyuncu Çağrı Atakan'ı yanlışlıkla paylaşıp çiçeği burnunda ilişkisinin gün yüzüne çıkmasına neden olmuştu.
İkilinin aşkını ise bu kez yastıklı paylaşımları ele verdi. Eda Taşpınar, birkaç gün önce Çeşme Ildır'da kaldığı villadan video paylaştı. Çağrı Atakan'ın geçtiğimiz gün paylaştığı fotoğrafında görünen yastıklar ise ikoncanın videosundakilerle aynıydı...
İkilinin paylaştığı aynı yastıklar, ilişkinin kanıtı oldu!