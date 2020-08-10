

Şahin ile Portekizli Pedro de Noronha, Instagram'da da birbirini takibi bıraktı

Kasım 2019'da anne olan 40 yaşındaki model, Noronha'nın 'kilo vermesi konusunda' ağır bir şiddet uyguladığını söyledi ve "Hamileyken bir tane dondurma yediğim için şiddetli kavga çıkardı" dedi.



Bengü, Şahin için "Ona yaşatılan psikolojik şiddetin ta kendisidir. Bu baskıyı yaşatan her şeyin karşısındayım" dedi.

Güzel modelin Portekizli eşinden gördüğü psikolojik şiddetin ardından herkes Tülin Şahin'e destek mesajları gönderdi. Şahin'e "Gel beraber dondurma yiyelim", "Senin için üç top dondurma yiyeceğim" mesajları yağdı.

ARZU SABANCI: Her şeyınen doğrusunu yaparsın

TWITTER'DAN GELEN DESTEK MESAJLARI

HAYDİ Tülin, kızınla bir dondurma ye en kalorilisinden ve her zamanki gibi güçlü ol.

SENİN güçlü durman binlerce kadına güç verecektir. Yaşasın hamilelikte dondurma yemek.

BUGÜN senin için üç top dondurma yiyeceğim.

ERKEKLERİN kadınları kendilerine ait bir mal gibi görmesinden bıktık. Sizin gücünüz tüm ezilen kadınlara güç verecektir.