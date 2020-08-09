Tülin Şahin, Pedro de Noronha ile ayrıldığını doğruladı! Şiddet ve baskı gördüğünü açıkladı: Doğumdan sonra eski fiziğime dönmek için baskı yaptı. Dondurma yedim diye kavga çıkardı.

Ünlü manken Tülin Şahin, güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Nisan 2019'da nikah masasına oturduğu Portekizli Pedro de Noronha ile düşman çatlattı. Kasım ayında ise kızı Sienna'yı kucağına aldı. Ancak bu mutlu aile tablosu yarım kaldı! Güzel mankenin Pedro ile resmi olarak evlenmediği ortaya çıktı! Kızı Sienna'yı babasına göstermeyince de ortalık karıştı! Noronha, kızını görmek için Şahin'e dava açtı. Dün açıklama yapan Tülin Şahin ayrılığı doğruladı. Pedro ile Haziran ayında ilişkilerini sonlandırdığını açıkladı.



Mahkeme, Pedro de Noronha'nın her ayın ilk haftası saat 12.00- 17.00 arasında kızıyla iletişim kurmasına karar verdi.

Hamileliği boyunca Portekizli eşinden büyük baskı gördüğünü anlattı. "Doğumdan sonra eski fiziğime dönmem için baskı yaptı. Hamileyken bir tane dondurma yediğim için şiddetli kavgalar ettik. Doğumdan sonra 'Çocuğa bakmak ve gece uyanmak senin işin değil' diyerek eve zorla 2 tane bakıcı getirdi. Bana spor yapmam ve zayıflamam için baskı yaptı. Annesiyle birlikte 5 aylık kızımızın şişman olduğunu söyleyip beni eleştirdiler" ifadelerini kullandı.