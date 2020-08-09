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    • Saklambaç
    • 09.08.2020 Gazete
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    küs olduğu sevgilisi ile Bebek’te pişti oldu!

    , küs olduğu sevgilisi ile Bebek’te pişti oldu. Güzel oyuncunun bir erkek arkadaşıyla oturduğunu gören Güven, aracına atlayıp gözden kayboldu.

    Pişti gecesi!

    Bir yıldır aşk yaşayan ve yakın dönemde birbirlerine kırgın olduklarını açıklayan Ece Sükan ve Uğur Güven, önceki akşam Bebek'te pişti oldu. Bir erkek arkadaşı ile Bebek Otel'e giden manken, kameraları görünce yüzünü sakladı.

    Dargın olduğu aşkının Bebek'e gittiğini öğrenen Uğur Güven de bir süre sonra mekana giriş yaptı.


    Sinirli bir şekilde mekandan ayrılan Uğur Güven, hızlıca arabasına atladı. Genç işadamı fotoğrafı çekilirken ise el hareketi yaparak şaşırttı.

    Sevgilisinin yanında bir erkek arkadaşı olduğunu gören işadamının, Sükan ile konuşmaya çalıştığı öğrenildi. Bir süre mekanda kalan Güven, öfkeli bir şekilde dışarı çıktı. Hızla aracına binen işadamı, kendisini görüntüleyen gazetecilere orta parmak işareti yaptı. Sinirli olduğu dikkatlerden kaçmayan işadamı, evinin yolunu tuttu...

    AYDIN HAMZA
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