

Sinirli bir şekilde mekandan ayrılan Uğur Güven, hızlıca arabasına atladı. Genç işadamı fotoğrafı çekilirken ise el hareketi yaparak şaşırttı.

Sevgilisinin yanında bir erkek arkadaşı olduğunu gören işadamının, Sükan ile konuşmaya çalıştığı öğrenildi. Bir süre mekanda kalan Güven, öfkeli bir şekilde dışarı çıktı. Hızla aracına binen işadamı, kendisini görüntüleyen gazetecilere orta parmak işareti yaptı. Sinirli olduğu dikkatlerden kaçmayan işadamı, evinin yolunu tuttu...

AYDIN HAMZA