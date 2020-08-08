Peri masalı çabuk bitti

Podyumların en gözde isimlerinden Tülin Şahin'den çifte şok... Şahin'in Nisan 2019'da Lizbon'da nikah masasına oturduğu Portekizli Pedro de Noronha ile resmi bir evliliklerinin olmadığı ortaya çıktı. İkinci şaşırtıcı haber ise Noronha'nın açtığı davaydı...

İddiaya göre Pedro de Noronha, geçtiğimiz günlerde Portekiz'e gitti. Anne Şahin de yine iddiaya göre işadamını bebeğini göstermemekle tehdit etti. Mahkemeye başvuran Noronha, yurt dışından sesli ve görüntülü aramalarla kızını görmek istediğini fakat cevap alamadığını iddia ederek Tülin Şahin'e dava açtı.

SON KARAR HAKİMİN

Çocuğuyla kişisel ilişki kurulmasını isteyen Pedro de Noronha'nın talebini kabul eden mahkeme, kararını verdi. Buna göre Portekizli işadamı; her ayın ilk yedi günü saat 12.00 ile 17.00 saatleri arasında çocuğuyla kişisel ilişki kurabilecek...

Dilek YAMAN