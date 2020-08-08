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    • Saklambaç
    • 08.08.2020 Gazete
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    Peri masalı çabuk bitti

    ’in Pedro de ile resmi evliliği olmadığı ortaya çıktı. Portekizli , ünlü modele kızlarını göstermediği iddiasıyla dava açtı. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberinin detayları...

    Peri masalı çabuk bitti

    Podyumların en gözde isimlerinden Tülin Şahin'den çifte şok... Şahin'in Nisan 2019'da Lizbon'da nikah masasına oturduğu Portekizli Pedro de Noronha ile resmi bir evliliklerinin olmadığı ortaya çıktı. İkinci şaşırtıcı haber ise 'nın açtığı davaydı...

    İddiaya göre , geçtiğimiz günlerde Portekiz'e gitti. Anne Şahin de yine iddiaya göre bebeğini göstermemekle tehdit etti. Mahkemeye başvuran Noronha, yurt dışından sesli ve görüntülü aramalarla kızını görmek istediğini fakat cevap alamadığını iddia ederek Tülin Şahin'e dava açtı.

    SON KARAR HAKİMİN

    Çocuğuyla kişisel ilişki kurulmasını isteyen Pedro de Noronha'nın talebini kabul eden mahkeme, kararını verdi. Buna göre Portekizli işadamı; her ayın ilk yedi günü saat 12.00 ile 17.00 saatleri arasında çocuğuyla kişisel ilişki kurabilecek...

    Dilek YAMAN

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