Pop müziğin başarılı ismi Simge, önceki akşam kariyerinin ilk Harbiye konserine imza attı.
Büyük ilgi gören popçunun mutluluğu ise modacı Gülşah Saraçoğlu yüzünden kaçtı.
Simge'nin "Gülşah, haftalarca özenle hazırladı" dediği üç ayrı kostümünden biri kopya çıktı!
Simge'nin "Gülşah, haftalarca özenle hazırlandı" dediği kostümün benzerini Thalia, 2019 yılındaki bir konserinde giymişti!
Saraçoğlu, ilk kez Harbiye sahnesine çıkan Simge'nin mutluluğuna gölge düşürdü.
Rengarenk kostümün aynısını dünyaca ünlü şarkıcı Thalia, 2019 yılındaki bir konserinde giymişti. Bu kıyafetin tasarımcısı Alejandro Fajardo da Simge'nin kıyafetini görünce gözlerine inanamadı. Meksikalı modacı, hem ünlü popçu hem de Gülşah Saraçoğlu'na tepki mesajları attı.
BU KAÇINCI KOPYA!
Saraçoğlu'nun Demet Akalın için yaptığı elbise de daha önce Scarlett Johansson'un giydiği Oscar de la Renta kıyafetinin aynısıydı.
Gülşah Saraçoğlu, Jennifer Lopez'in giydiği Julien Macdonald imzalı kıyafetin birebir aynısını da Aşkın Nur Yengi için yaptı.