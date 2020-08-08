Rengarenk kostümün aynısını dünyaca ünlü şarkıcı Thalia, 2019 yılındaki bir konserinde giymişti. Bu kıyafetin tasarımcısı Alejandro Fajardo da Simge'nin kıyafetini görünce gözlerine inanamadı. Meksikalı modacı, hem ünlü popçu hem de Gülşah Saraçoğlu'na tepki mesajları attı.

BU KAÇINCI KOPYA!



Saraçoğlu'nun Demet Akalın için yaptığı elbise de daha önce Scarlett Johansson'un giydiği Oscar de la Renta kıyafetinin aynısıydı.







Gülşah Saraçoğlu, Jennifer Lopez'in giydiği Julien Macdonald imzalı kıyafetin birebir aynısını da Aşkın Nur Yengi için yaptı.