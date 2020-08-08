Güvenimizi sarstı! Eski güzellik kraliçesinin kendisinden 15 yaş küçük evli bir gençle ilişki yaşadığı ortaya çıktı

90'lı yılların eski güzellik kraliçelerinden olan esmer kızımız, vitaminler kralı Ankaralı eşiyle evlenince turnayı gözünden vurmuştu. Bu evlilikten bir kızları olan çift, yıllar önce sessizce boşandı. Herkes güzel kızımızla eşi arasındaki aşkın, kızlarının hastalığı nedeniyle yıprandığını düşünüyordu. Ama işin şok edici ve aslında bir hayli çirkin iç yüzünü kara kedi öğrendi! Meğerse eski modelimizin, eşinin arkadaşlarının kendisinden en az 15 yaş küçük ve şu anda bir mobilya markasının sahibinin kızıyla evli olan oğluyla ilişkisi varmış. Oğlanın anne babasının arkadaşı olan esmer güzelimiz, evliyken eşiyle vakitlerinin çoğunu bu ünlü eski İstanbullu ailenin teknelerinde geçiriyordu... Bu skandal ilişkinin şans eseri ortaya çıkmasıyla aniden boşanmak zorunda kalan eski model, genç delikanlıyla iplerini mecburen koparmış. Ama şimdi de son bir senedir eski eşinin çok yakın bir arkadaşıyla berabermiş. Hanımefendi duruşuyla takdir kazanan bu esmer güzeli hakkındaki gerçekleri öğrenince, bu skandalı bilen çok az sayıdaki insan gibi benim de magazin ve sosyete dünyasındaki aşklara olan güvenim iyice sarsıldı...

KARA KEDİ