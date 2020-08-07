Murat Dalkılıç'la iki yıllık evliliği 2017'de biten Merve Boluğur'un yüzü, yıllar sonra güldü. Güzel oyuncu, Dalkılıç'ın tam da Hande Erçel'le yollarını ayırdığı dönemde Burak Dayı ile doludizgin bir aşka yelken açtı. Popçudan geçtiğimiz ay ayrılan Erçel ise önceki gün olay oldu.
Boluğur, aşkı Burak Dayı ile mutluluk sarhoşu...
Hande Erçel, kendisi gibi oyuncu Kerem Bürsin'le fotoğraflarını paylaştı. İkilinin yüzündeki mutluluk, Murat Dalkılıç'ı gündem yaptı! Boluğur ile boşandıktan 3/4 ay sonra Erçel'le aşk yaşamaya başlayan popçu için "Bu hikayede yanan sen oldun" yorumları yapıldı.
Erçel'in, kendisi gibi oyuncu Bürsin'in yanındaki gülüşü, olay oldu...
Murat Dalkılıç, nerede sessizce ağlıyor acaba!
Günlüğüne artık bugün "Benden ne köy olur ne de kasaba" diye başlarsın bir zahmet...
'40 Yılda Bir Gibisin' şarkısını zamanında Merve Boluğur için yazıp sonra da konserinde Hande Erçel'in gözünün içine bakarak okuyan Murat Dalkılıç... Bu hikayede yanan sen oldun.
Eski sevgilime "Sonun Murat Dalkılıç gibi olsun" mesajı atıp rahatladım.
Yola çıktıklarını yolda bulduklarınla değişirsen hem yolunu kaybedersin hem de dostunu Murat'çığım...
Murat Dalkılıç, Instagram'a girip bu mutluluk pozlarını görünce neler kaybettiğini buluyor!
Son gülen eminim yine Merve Boluğur olacak