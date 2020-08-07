Hande Erçel, kendisi gibi oyuncu Kerem Bürsin'le fotoğraflarını paylaştı. İkilinin yüzündeki mutluluk, Murat Dalkılıç'ı gündem yaptı! Boluğur ile boşandıktan 3/4 ay sonra Erçel'le aşk yaşamaya başlayan popçu için "Bu hikayede yanan sen oldun" yorumları yapıldı.



Erçel'in, kendisi gibi oyuncu Bürsin'in yanındaki gülüşü, olay oldu...